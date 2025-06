Astro da NBA é flagrado com camisa autografada por Neymar

A relação de apreço entre Neymar e jogadores da NBA é evidente. Afinal, no último domingo (15), Pedro Velasco, o amigo do craque, tornou público nas redes sociais um registro de Klay Thompson vestido com a camisa do atacante do Santos. Tal situação evidencia a mútua admiração entre as estrelas esportivas.

Klay Thompson representa um dos maiores jogadores dos últimos anos da liga de basquete norte-americana e também um dos mais emblemáticos da sua geração. Ele alcançou tal posto pelo seu histórico vitorioso e proezas. Também se consolidou como um dos principais arremessadores da NBA. Inclusive, ele acumula quatro títulos da competição com o Golden State Warriors, além da presença em times das estrelas da liga. Por sinal, Klay também soma feitos impactantes como o recorde de mais pontos feitos em um único quarto na história da NBA: 37.

Além disso, maior número de acertos de arremessos de três pontos em uma única partida na história da liga, com 14. A relação de Neymar com estrelas da NBA é antiga. Isso porque, ele é amigo pessoal de Jimmy Butler, ala do mesmo Golden State Warriors. O jogador de basquete já foi flagrado com a camisa da Seleção Brasileira e também do Santos, com o nome do craque e o número 11, como forma de homenageá-lo. A propósito, em sua chegada ao novo time, Butler citou que optou em utilizar a camisa 10 pela inspiração que tem em Neymar.

Neymar tem forte relação com astro da NBA

O astro do futebol também já retribuiu a atitude do amigo. Afinal, o atacante esteve em partidas da NBA e usou uniformes dos times que Jimmy defendeu. Além disso, o atleta de basquete já citou em entrevistas que considera o brasileiro como seu irmão.

Vale relembrar que o contrato de seis meses entre Neymar e Santos termina ao fim de junho. Apesar disso, as partes estão em negociações na tentativa de ampliar o vínculo e a projeção é de otimismo.

