Artur conta como tirou lateral do Seattle do sério: ‘Meu papel era firular mesmo’

Apelidado carinhosamente pela torcida do Botafogo de Bebê Reborn, Artur contou como entrou na mente de Tolo, do Seattle Sounders, na madrugada desta segunda-feira (16), no Lumen Fields em Seattle. O atacante deixou o lateral-esquerdo Tolo desnorteado e o obrigou a cometer a falta que resultou no 1 a 0 para o Mais Tradicional. No fim, o adversário também levou o cartão amarelo, e o Glorioso saiu de campo com o triunfo por 2 a 1, pela primeira rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes da Fifa.

“Tive algumas briguinhas com o lateral-esquerdo. O treinador deles foi esperto e o tirou no intervalo. O foco era tirá-lo do jogo. Já estava com a cabeça meio ruim ali. Ele estava com graça para cima de mim. Então, acho que o meu papel é ir para cima e firular mesmo. Ele perdeu a cabeça”, contou.

Em seguida, o atacante utilizou um velho chavão do futebol para valorizar o triunfo alvinegro sobre o conjunto norte-americano. O Glorioso passou aperto na etapa final, mas soube administrar a vantagem.

“Faz parte do aprendizado de um grupo saber sofrer. O primeiro jogo sempre é o mais difícil. É o início de tudo, início de um sonho, a gente se preparou desde o início do ano para jogar uma grande competição como o Mundial de Clubes”, pontuou Artur.

O Botafogo está na segunda colocação da chaver, com três pontos. Na quinta-feira, em Los Angeles, o Mais Tradicional mede forças com o ponteiro PSG, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols depois de atropelar o Atlético de Madrid por 4 a 0, em sua estreia no Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.