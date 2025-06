Filha de comentarista da Globo cita como era relação com madrasta famosa: ???Incrível???

Lara Barth é filha de Roger Flores, comentarista da Globo, com Karoline Barth - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

A jornalista Lara Barth demonstrou surpresa ao vídeo em que revelava ser filha de Roger Flores, comentarista da Globo, ganhar repercussão. Uma situação que ela considera cômica são os questionamentos se ela é fruto do relacionamento do ex-jogador com a atriz Deborah Secco. O casal esteve junto entre 2007 e 2013.

“Meu pai foi casado com a Deborah Secco uns seis anos. Lembro que eles começaram a namorar quando eu tinha uns seis anos e foi um relacionamento que durou até meus 12 anos. Acho ótimo quando me perguntam essas coisas, porque eu não perco uma oportunidade de falar da minha experiência com a Deborah como madrasta”, explicou Lara.

Posteriormente, a filha de Roger demonstrou gratidão pela boa convivência que sempre teve com a artista. Por sinal, apontou que as duas mantêm contato.

“Eu tenho pena de quem não vai ter a oportunidade jamais de conhecê-la, porque Deborah é simplesmente incrível. Eu não tenho nada, além de coisas maravilhosas para falar sobre ela. Falo isso para todo mundo. Ela sempre vai fazer parte da minha vida, de quem sou e me tornei, sabe o quanto é especial para mim e é isso. Ela é tudo que possam imaginar de bom e muito mais”, frisou a jornalista.

Herdeira de comentarista da Globo responde ataques de forma bem humorada

Inclusive, com certa frequência, Deborah Secco deixa comentários em postagens de Lara nas redes sociais. Os relatos em que detalha como era a convivência com a atriz como madrasta também possibilitaram que ela viralizasse.

A propósito, até foi alvo de alguns ataques, os quais alegavam, na verdade que, a profissional de comunicação era a mãe da artista. No entanto, a jornalista demonstrou bom humor em sua resposta.

“A minha sorte é que sei que sou bonita, que não pareço mais velha que sou”, brincou Lara.

Na verdade, a jornalista é fruto do relacionamento de Roger Flores com Karoline Barth.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.