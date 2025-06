Torcedores do Flamengo ‘vestem’ estátua de Rocky Balboa antes de estreia

Torcedores do Flamengo fazem grande festa na escadaria do Rocky Balboa - (crédito: Fotos: Divulgação/Reprodução/Flamengo)

A poucas horas da estreia do Flamengo pelo Mundial de Clubes, os torcedores se reuniram na famosa escadaria de Filadélfia. Nela, está a tão conhecida estátua de Rocky Balboa, que foi “vestida” com uma bandeira do clube carioca. Além disso, os fãs do clube ocuparam bateram tambor e acenderam sinalizadores antes do cortejo festivo em direção ao estádio.

Uma cena curiosa chamou a atenção antes da partida. Um torcedor do Flamengo tirou a bandeira da Tunísia, país de origem do Espérance, da estátua de Rocky Balboa. O local concentrava rubro-negros e é um dos principais pontos turísticos da Filadélfia.

Apesar da troca, não houve qualquer tipo de confronto entre torcedores de Flamengo e Espérance. O clima, aliás, é amistoso entre os estreantes no Mundial de Clubes.

O Espérance chega como campeão africano e promete testar a equipe comandada por Filipe Luís. Já o Flamengo tenta apagar a lembrança da eliminação precoce em 2022 e iniciar com o pé direito a busca por um título inédito no novo Mundial.

O Flamengo enfrenta o Espérance, da Tunísia, na noite desta segunda-feira, às 22h (de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, pela primeira rodada do Grupo D. O Chelsea, da Inglaterra, e o Los Angeles FC, dos Estados unidos, completam a chave rubro-negra no Mundial de Clubes.

Subir as escadarias virou tradição

A famosa escadaria é o acesso para o Museu de Arte da Filadélfia, um dos mais tradicionais e respeitados dos Estados Unidos. A cena icônica ocorreu no primeiro filme da saga Rocky, em 1976, e também emplacou a trilha sonora “Gonna Fly Now”, que toca enquanto Sylvester Stallone sobe os 72 degraus correndo.

No filme, o personagem tem uma postura de superação, mas a subida é de leve à moderada. Além disso, subi-las virou uma tradição dos visitantes. Por fim, o “brinde” na linha de chegada é a estátua de Rocky, ponto disputado pelos turistas para fotos.

Duelo de torcidas de Flamengo e Espérance

Em diversos pontos de Filadélfia, as torcidas de Flamengo e Espérance se esbarraram. No Reading Market, um dos mais antigos mercados públicos de todo os Estados Unidos, sendo este fundado em 1892, as torcidas fizeram um “duelo” à parte. Os rubro-negros e tunisianos mostaram animação para a partida.

