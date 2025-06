Argentinos Juniors negocia contratação de sobrinho-neto de Maradona

Hernán López Muñoz tem vínculo com o San José Earthquakes, dos Estados Unidos, por mais 18 meses - (crédito: Foto: Divulgação / San Jose Earthquakes)

O Argentinos Juniors está negociando a contratação de Hernán López Muñoz, sobrinho-neto de Diego Maradona, de acordo com informações do jornal argentino ‘Olé’. O meia de 23 anos pertence ao San José Earthquakes, dos Estados Unidos, e tem vínculo com o clube por mais 18 meses, o que pode dificultar um acerto imediato.

Apesar de ter sido revelado pelo River Plate, rival histórico do Boca Juniors (onde Maradona fez história), López Muñoz tem uma relação afetiva com o Argentinos Juniors, time pelo qual torcia na infância. Ele é filho de Daniel López Maradona, sobrinho direto de Diego.

A pouca utilização na última temporada da MLS também pode facilitar a saída. O jogador fez somente nove partidas, marcou um gol e deu uma assistência, sendo atrapalhado por lesões.

Atualmente de férias na Argentina, López Muñoz aproveitou a estadia para se reunir pessoalmente com a diretoria do clube. As conversas avançaram, e a próxima semana deve ser decisiva para saber se o Argentinos Juniors conseguirá fechar a contratação.

