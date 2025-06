São Paulo acerta retorno do técnico Hernán Crespo

O São Paulo acertou a contratação do técnico Hernán Crespo até o fim de 2026. O argentino chega para assumir o lugar deixado por Luis Zubeldía, que pediu demissão nessa segunda-feira (16/6). O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas. A diretoria ficou reunida nesta segunda-feira inteira para viabilizar a contratação o mais rápido possível. Resta apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial.

O Tricolor, entretanto, ainda possui uma divida com o treinador argentino que perdura desde 2021. Contudo, de acordo com fontes ligadas ao técnico, isto não é um empecilho para o acerto. Na época, o técnico chegou a entrar na Fifa contra o São Paulo pelo valor que, na época, estava na casa dos R$ 3 milhões. O desejo do clube é adicionar o montante aos salários do treinador e a tendência é que as condições sejam aceitas e acertadas.

Crespo se enquadra nas características que deseja a diretoria, além de ter muita identificação com o clube e o torcedor. Além disso, o treinador está livre no mercado. Assim, o São Paulo não terá que arcar com uma multa rescisória, apenas com salário e seus direitos de imagem.

Em 2021, o argentino levantou a taça do Paulistão, encerrando o jejum de oito anos sem títulos do Tricolor. No total, foram 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, tendo o trabalho visto com bons olhos. Contudo, o que pesou contra Crespo foi o início ruim de Brasileiro, algo que vem acontecendo nesta temporada.

