Com Jorginho, Flamengo está escalado para estreia no Mundial de Clubes

O Flamengo está escalado para estreia do Mundial de Clubes. O técnico Filipe Luís vai promover a estreia do volante Jorginho, único reforço para o torneio, diante do Espérance (TUN), nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela primeira rodada do grupo D do torneio.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, que ficou fora dos últimos treinos, não foi relacionado para a estreia no Mundial de Clubes em função de um controle de carga. Além dele, De la Cruz, em fase final de recuperação de uma entorse no joelho, também está fora da partida.

Por fim, a dúvida no ataque seria Pedro ou Bruno Henrique. Contudo, o técnico Filipe Luís preferiu iniciar a partida com o camisa 9.

O Flamengo vai a campo da seguinte maneira: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro.

Grupo do Flamengo

Mais cedo, o Chelsea venceu o Los Angeles por 2 a 0 e assumiu a liderança do grupo D do Mundial de Clubes. Na próxima sexta-feira, o Flamengo vai enfrentar os ingleses, também na Filadélfia.

