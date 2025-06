Vasco x Fluminense (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Fluminense buscam uma vaga no G8 do Brasileirão Sub-20 - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, Vasco e Fluminense fazem o clássico nesta terça-feira (17), às 14h45 (de Brasília), no Nivaldo Pereira. Assim, com campanhas bem semelhantes, as duas equipes seguem na busca por uma vaga no G8, zona de classificação para a próxima fase da competição nacional.

Dessa forma, os Meninos da Colina conseguiram um bom resultado, fora de casa, contra o Inter e, agora, somam 19 pontos, na 9ª colocação. Os Moleques de Xerém, por sua vez, venceram o Athletico, no Marcelo Vieira, e estão na 11ª posição, com 17.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (17) terá a transmissão da VascoTV (canal no Youtube).

Como chega o Vasco

Restam seis rodadas para o fim da primeira fase. Nesse sentido, os Meninos da Colina necessitam da vitória para ingressar no G8 para se consolidar na zona de classificação para as quartas de final. Além disso, a equipe carioca aposta na força do setor ofensivo. GB e Léo Jacó são os principais nomes do ataque cruz-maltino para a disputa do clássico. Ambos brigam pela artilharia, que no momento tem Luca Meirelles, do Santos, na ponta.

Como chega o Fluminense

Depois de bater um dos primeiros colocados (Furacão), os Moleques de Xerém chegam como moral e almejam um lugar entre os oito que avançam de fase. Assim, Kelwin voltou aos gramados, depois de um mês lesionado, e foi um dos destaques contra o time paranaense. Por fim, a temporada tem sido mágica para a jovem promessa, que estreou entre os profissionais do Tricolor, na Sul-Americana.

VASCO x FLUMINENSE

14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2025

Local: Estádio Nivaldo Pereira, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: terça-feira, 17/06/2025, às 14h45 (de Brasília)

VASCO: Marcão; Paulinho, Wallace, Wanison e Avellar; Ramon Rique, Euder e Igor Toledo (Lócio); Bruno Lopes, Juninho e GB. Técnico: Matheus Curopos

FLUMINENSE: Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Dohmann, Fabinho e Matheus Pedro; Wesley Natã, Kelwin e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan

Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)

Assistentes: Lucas Castro dos Santos (RJ) e Victo Augusto Camões de Abreu (RJ)Alves Pereira (RJ)

