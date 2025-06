Novo diretor executivo do Vasco desembarca no Rio de Janeiro

Admar Lopes desembarcou no Rio de Janeiro para iniciar o trabalho no Vasco - (crédito: Foto: Reprodução)

Novo diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes chegou ao Rio de Janeiro. O dirigente desembarcou nesta segunda-feira (16), no Aeroporto do Galeão, e teve um curto contato com a imprensa. Contudo, mostrou empolgação com a nova oportunidade na carreira.

Admar Lopes, de 41 anos, foi anunciado no último dia 9. Ele teve carreira de olheiro na Europa em clubes como o Porto, de Portugal, o Monaco e o Lille, da França. Contudo, estava trabalhando como diretor técnico e diretor esportivo no Bordeaux.

Em 2024, o Bordeaux caiu para a quarta divisão francesa após declarar falência. Na última temporada, o clube francês ficou em quarto lugar no Grupo B da competição. Mas ainda está longe de recuperar o brilho de outras épocas e retornar à elite.

O Vasco estava sem diretor executivo de futebol desde a demissão de Marcelo Sant’ana, em 12 de maio. O time está de férias até o próximo dia 23. O diretor, no entanto, começa os trabalhos nesta semana para alinhar principais questões com o departamento de futebol.

