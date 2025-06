Alexander-Arnold deve estrear como titular no Real Madrid no Mundial de Clubes

Depois de muitas temporadas sendo especulado, Trent Alexander-Arnold está no Real Madrid e prestes a fazer sua estreia no clube merengue. Recém-contratado do Liverpool, o lateral-direito começou bem nos treinos e deve ser titular na estreia do time espanhol no Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (19), contra o Al-Hilal, em Miami.

De acordo com informações do jornal espanhol ‘As’, a comissão técnica de Xabi Alonso ficou satisfeita com o desempenho do inglês, que chegou bem fisicamente e rapidamente se encaixou no grupo.

“Ele mostrou que está pronto e não precisou de tempo de adaptação”, destacou a publicação.

Alexander-Arnold também vem treinando cobranças de escanteio, uma de suas especialidades, e deve assumir essa função no time já na estreia.

O Real Madrid desembarcou nos Estados Unidos no último sábado (14) e fará de Miami sua base durante a competição. Após o duelo com o Al-Hilal, o time encara o Pachuca, do México, no domingo (22). Por fim, o clube merengue fecha a fase de grupos contra o RB Salzburg, da Áustria, no dia 26.

