Atacante rescinde com o Corinthians e cobra mais de R$ 600 mil

O Corinthians ganhou mais um problema fora dos gramados. O atacante uruguaio Franco Delgado, de 20 anos, que atuou pelas categorias de base do Timão, entrou na Justiça cobrando mais de R$ 600 mil por atrasos com relação ao período que defendia o clube.

De acordo com dados revelados pelo portal Meu Timão, o atacante pede a rescisão pelo fato de o clube não pagar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). Além disso, o jogador ainda cobra outros vencimentos que não foram efetuados, como 13º salário, férias, rescisão e salário que o uruguaio tinha para receber até o final do seu contrato, em março de 2027. O valor total é de R$ 604.036,47.

Delgado chegou ao Corinthians em março do ano passado, vindo do Danubio, para atuar nas categorias de base do Timão. Entretanto, nunca conseguiu se firmar e se destacar. O uruguaio chegou a ter oportunidades com Danilo, mas perdeu espaço com Rafael Lacerda. Depois, saiu de vez do time Sub-20 com a chegada de Orlando Ribeiro, ficando de fora da Copinha. Desde o final de 2024, o atacante trabalhava com o time Sub-18.

