Cruzeiro encaminha renovação de Lucas Silva

Cruzeiro encaminhou a renovação com Lucas Silva - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro encaminhou a renovação com Lucas Silva. O volante, de 32 anos, recuperou o espaço no time neste ano e voltou a se tornar uma das principais peças. Dessa forma, chegou a um acordo com a diretoria para ampliar o vínculo até o fim de 2027, segundo a “Itatiaia”.

Lucas Silva perdeu espaço na segunda metade do ano passado. Contudo, voltou a ser um pilar após a chegada do técnico Leonardo Jardim. Afinal, em 2025 soma 20 jogos, sendo 12 como titular, e contribuiu com um gol e duas assistências.

O jogador renovou o contrato no início desse ano até o fim de 2026. Em caso de nova renovação, Lucas Silva pode completar 11 temporadas com a camisa do Cruzeiro. Ao todo, soma 286 jogos, nove gols e sete títulos pelo clube.

Revelado pelo Cruzeiro, Lucas Silva estreou como profissional em 2012. O jogador se tornou um dos pilares do bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014. Dessa forma, chamou a atenção do Real Madrid, mas voltou para a Raposa em 2017. Em 2023, voltou para a terceira passagem.

