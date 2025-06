Atlético definirá futuro de jogadores após Mundial

O Atlético não pretende tomar nenhuma decisão antes do Mundial de Clubes. Contudo, a diretoria do Galo já tem pendências para resolver após a competição. Afinal, jogadores como o meia Daniel Penha e o atacante Isaac estão retornando de empréstimo do Nacional, de Portugal, e estão fora dos planos para o restante da temporada.

O clube português tem interesse na permanência dos jogadores para a próxima temporada. Antes de renovar o empréstimo ou negociá-los em definitivo, o Atlético precisa resolver questões contratuais. Afinal, Isaac tem vínculo até julho deste ano, enquanto Daniel Penha até o fim do ano.

Daniel Penha, de 25 anos, está em seu décimo empréstimo desde que subiu para o profissional do Atlético. Antes do Nacional, de Portugal, passou por times da segunda divisão do Brasileirão, além de clubes da Austrália e Coréia do Sul. Já Isaac, por sua vez, tem 21 anos e foi emprestado pela primeira vez.

O Atlético volta a campo somente no dia 13 de julho, contra o Bahia, em Salvador, pela 13ª rodada do Brasileirão.

