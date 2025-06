Flamengo domina e vence o Espérance em estreia pelo Mundial de Clubes

Seguro na maior parte do tempo e sem espetáculo, o Flamengo começou com o pé direito o Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (16), o Rubro-Negro venceu o Espérance (TUN) por 2 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde é terra natal da independência dos Estados Unidos, a “Cidade do Amor Fraternal” e o local de nascimento do amado boxeador “Rocky” Balboa do cinema. Arrascaeta e Luiz Araújo balançaram as redes pela primeira rodada do grupo D do torneio. A equipe de Filipe Luís teve boa aplicação tática para superar os tunisianos, que chegaram a assustar no segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo divide a liderança com o Chelsea, com os mesmo três pontos. Por sua vez, o Espérance amarga a quarta colocação com nenhum ponto. Agora, as equipes focam na segunda rodada. O Rubro-Negro, afinal, enfrenta os Blues, na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), também na Filadélfia. Do outro lado, a equipe tunisiana, portanto, encara o Los Angeles FC no mesmo dia, às 19h (de Brasília), no Geodis Park.

ATUAÇÕES DO FLA. CONFIRA AS NOTAS!

Domínio rubro-negro

O Flamengo teve grande atuação no primeiro tempo diante dos tunisianos. Além da consistência defensiva, a equipe rubro-negra conseguiu ter paciência para criação das jogadas para superar o ferrolho do Espérance. Até que aos 16 minutos, Arrascaeta, artilheiro do time na temporada, abriu o placar após assistência de Luiz Araújo. Pouco tempo depois, Gerson, dentro da área, quase ampliou, mas o goleiro defendeu. No fim, Varela conseguiu uma boa triangulação no ataque que assustou. Do outro lado, os africanos encontraram dificuldades para assustar os brasileiros. Rodrigo Rodrigues foi o que chegou mais perto do gol, porém, sem trabalho para Rossi. Entretanto, segurou a maior parte das investidas rubro-negras.

Luiz Araújo desafoga e garante vitória do Flamengo

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo seguiu com domínio, porém o Espérance saiu mais para o jogo e chegou a assustar. A primeira oportunidade, afinal, saiu em chute de longe de Ben Hamida. Depois disso, Belaïli procurou explorar os ataques pelas costas de Varela, que avançava mais pelo lado direito. Foram, pelo menos, três chances perigosas pelo camisa 11. Por outro lado, o Flamengo conseguiu duas boas chances com Pedro após boa trama de Ayrton Lucas pela esquerda. No entanto, após mudanças, o Rubro-Negro conseguiu ampliar com Luiz Araújo após belo passe do estreante Jorginho. Com a diferença no placar, a equipe de Filipe Luís apenas controlou o resultado.

FLAMENGO 2×0 ESPÉRANCE

Mundial de Clubes 2025 – Grupo D – 1ª rodada

Data: 16/6/2025, segunda-feira

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (USA)

Público: 25.797 presentes

FLAMENGO: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (Allan, 28’/2°T), Gerson (Plata, 19’/2°T), Arrascaeta (Michael, 27’/2°T); Luiz Araújo (Everton Cebolinha, 45’/2°T) e Pedro (Bruno Henrique, 19’/2°T). Técnico: Filipe Luís.

ESPÉRANCE: Ben Said; Ben Ali (Bouchniba, 38’/2°T), Tougai, Meriah, Ben Hamida e Guenichi (Derbali, 29’/2°T); Ogbelu, Belaïli e Jebali (Mokwana, intervalo); Yan Sasse (Konaté, intervalo) e Rodrigo Rodrigues (Jabri, 29’/2°T). Técnico: Maher Kanzari.

Gols: Arrascaeta, 16’/1°T (1-0) e Luiz Araújo, 24’/2°T (2-0);

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Cartão Amarelo: Bruno Henrique (FLA), Ben Ali, Belaïli, Guenichi, Tougai (ESP)

