Jorginho celebra estreia pelo Flamengo: ‘Me senti à vontade’

Com boa aplicação tática e defensiva, o Flamengo venceu o Espérance por 2 a 0, nesta segunda-feira (16), pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes. Estreante da noite e com uma assistência, Jorginho destacou a vitória rubro-negra e seu primeiro jogo com a camisa do clube carioca. O volante, aliás, foi o único reforço do clube para a disputa internacional.

“Já me senti muito bem. A minha primeira impressão é de um grupo maravilhoso de jogadores que querem caminhar na mesma direção, com a mesma ideia de que agora. Acredito que nós vemos o futebol e as minhas características, elas se encaixam bem. Desde aqui podemos ficar com a frente, é lógico que tem muito pra trabalhar e encaixar cada vez mais. Mas eu tô muito feliz pelo primeiro jogo e eu me senti muito à vontade. Tudo que acontece com certeza não depende só de mim, mas da disponibilidade dos companheiros. E essa questão de estar dentro do final já falado é uma característica minha, que eu sou bem da equipe, e faço de coração, mas só pra ajudar. E a receptividade deles foi muito boa”, destacou Jorginho em entrevista ao Sportv.

Ao todo, o volante italiano atuou por 74 minutos contra o Espérance. Não cometeu nenhuma falta e sofreu três, algo que foi motivo de reclamação por parte do jogador do Flamengo. Além disso, o volante deu seu cartão de visitas: 93% de aproveitamento, sendo 75% nos lançamentos. Tudo isso em pouco mais de 100 ações com a bola.

Próximo desafio do Flamengo

Com o resultado, o Flamengo divide a liderança com o Chelsea, com os mesmo três pontos. Por sua vez, o Espérance amarga a quarta colocação com nenhum ponto. Agora, as equipes focam na segunda rodada. O Rubro-Negro, afinal, enfrenta os Blues, na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), também na Filadélfia. Do outro lado, a equipe tunisiana, portanto, encara o Los Angeles FC no mesmo dia, às 19h (de Brasília), no Geodis Park.

