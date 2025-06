Arrascaeta destaca ‘paciência’ em vitória do Flamengo e projeta duelo ‘pegado’ contra Chelsea

De forma segura, o Flamengo venceu o Espérance por 2 a 0, nesta segunda-feira (16), pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, na Filadélfia. Autor do primeiro gol da partida e eleito melhor do jogo pela Fifa, Arrascaeta destacou a paciência do time para achar os espaços e concretizar o resultado positivo.

“Um jogo que a gente principalmente teve paciência, porque eles se fecharam muito bem. Tinha umas marcas individuais que nos atrapalhavam por um momento para chegar na linha de fundo, mas quando a gente rompeu essas linhas a gente fez a diferença e fomos felizes”, disse ao Sportv.

Depois do nervosismo da estreia, o Flamengo agora começa a pensar no Chelsea. Arrascaeta projetou um duelo “pegado” diante dos ingleses.

“Deu pra acompanhar um pouquinho hoje, mas pelo horário do jogo a gente estava descansando. Mas sabemos que cada jogo em pedreira e não tem jogo fácil. Então, assim, descansar e recuperar mesmo para esse jogo que vai ser pegado”, projetou.

Com os resultados, Flamengo e Chelsea estão empatados na liderança da tabela do Grupo D. Nesta segunda (16), o time inglês estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Los Angeles FC. Na segunda rodada da chave, os clubes se enfrentam na próxima sexta (20), às 15h (de Brasília), na Filadélfia. LAFC e Espérance jogam às 19h (de Brasília), em Nashville.

