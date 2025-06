Filipe Luís aprova atuação do Flamengo no Mundial: ‘Grande vitória’

Técnico do Flamengo, Filipe Luís admitiu que sua equipe diminuiu o ritmo após abrir o placar contra o Espérance, em jogo válido pelo Mundial de Clubes que acabou em 2 a 0. No entanto, o treinador fez questão de elogiar a postura do time dentro dos 90 minutos e aprovou a atuação nesta segunda-feira (16), pela primeira rodada do grupo D da competição.

“Foi difícil. No início, eu acho que a gente conseguiu controlar um pouco mais o jogo com posse de bola, mas depois que a gente fez o gol, a gente diminuiu um pouco e isso nos custou um pouco do nosso tempo de bola. No segundo tempo, a gente conseguiu fazer o segundo gol, foi uma grande vitória. Vamos pensar agora no Chelsea, é um grupo difícil, mas estamos satisfeitos. A gente sempre quer jogar para a frente e rápido, mas às vezes os jogadores ficam mais lentos um pouco durante o jogo e rápidos quando querem. Eles escolhem fazer isso às vezes, mas acho que foi um bom jogo”, declarou o treinador rubro-negro.

Filipe Luís, aliás, também destacou que o Flamengo não sofre um gol desde a partida contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.

“Eu tenho uma forma de entender sempre pensando no melhor para a equipe. Analiso o adversário e a forma que acredito que eles vão vir para o jogo e coloco os jogadores que eu acredito que são os melhores para montar um plano de jogo e vencer esse adversário”, disse o treinador.

Na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), o Flamengo vai enfrentar o Chelsea, pela segunda rodada da Copa de Clubes. O jogo também será na Filadélfia. Na primeira rodada, o time inglês venceu o Los Angeles FC por 2 a 0.

Mais da coletiva de Filipe Luís:

Estreia de Jorginho: “Jorginho veio em final de temporada, não jogou muito lá no Arsenal. Ele chegou aqui fisicamente bem, no mesmo nível dos outros jogadores. É um jogador muito inteligente e pegou muito rápido. Jogamos com dois volantes lado a lado, desempenhando a mesma função, independente da altura em que eles joguem. Um vai cair mais ou outro menos, dependendo do plano de jogo que determinamos para aquele momento”.

Chelsea: “Estou vendo que os europeus têm uma qualidade imensa, sabemos disso, do nível que tem a Champions League. Nem todos os melhores estão aqui, por exemplo o Barcelona não está aqui, mas estão o Paris e o Bayern que são os melhores times do mundo. Com certeza, vão demonstrar isso ao longo do campeonato. Contra o Chelsea, vamos estudar e nos preparar da melhor forma possível, sabendo da qualidade do adversário, assim como eles também sem nenhuma dúvida vão nos estudar”.

Pedro: “Conforme for passando mais tempo, ele vai pegar mais ritmo de treino e jogo, porque nunca é fácil voltar de uma lesão em que você fica sete meses parado. É natural e só depende dele ter esses minutos tanto em treinamentos quanto em jogos para voltar a ser o Pedro que conhecemos”.

De la Cruz e Alex Sandro: “Sobre o Nico (De la Cruz) e o Alex (Sandro), eu não sei, é uma questão do médico. Eu acredito que tem chance, sim, de eles estarem no próximo jogo.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.