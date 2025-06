Flamengo cumpriu o dever na estreia do Mundial

O Flamengo fez a obrigação. Derrotou o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0, na Filadélfia, um gol em cada tempo, alternando momentos distintos ao longo do jogo, suportando um certo sofrimento na etapa derradeira, quando ainda vencia por apenas 1 a 0, lembrando aquela (quase) tragédia diante do Tachira, da Venezuela, recentemente no Maracanã. O time precisa ser mais atento e intenso, pois os próximos adversários serão mais complicados. O que ficou de importante, por ora, foi garantir os três pontos, o que pode encaminhar a classificação. Jorginho e Luiz Araújo foram os melhores em campo.

O início do Flamengo foi animador. Bola no pé, domínio total, e gol de Arrascaeta aos 16 minutos, completando, de primeira, passe de Luiz Araújo. O problema é que o time começou a trocar passes em excesso, notadamente na intermediária, e não criou mais oportunidades, permitindo ao Espérance arriscar eventualmente jogadas ofensivas. Assim, desperdiçou a possibilidade de ampliar o placar, ou até, quem sabe, liquidar no primeiro tempo.

Flamengo no segundo tempo

O time africano fez duas mudanças para a etapa final, ambas no ataque, o que sugeria a tentativa de buscar o empate. Maher Kanzari adiantou a equipe, para dificultar a saída do Flamengo, que parecia lento demais para decidir, o que mantinha o suspense em torno do resultado. O que ocorre, na realidade, é que times como Espérance não tem nada a perder, e em dado momento resolvem sonhar com o que, na visão geral, é muito difícil. E como no futebol tudo é possível, às vezes conseguem. A partida passou a ficar sofrida, pois um vacilo estragaria a festa.

Aos 15 minutos, começou a procurar por uma solução. Filipe Luis sinalizou trocas. Aos 19, Plata e Bruno Henrique substituíram respectivamente Gérson e Pedro, pois o Flamengo não conseguia jogar mais. Aos 21, Belaili chutou pela terceira vez, e Rossi, dessa vez, defendeu providencialmente. O Espérance virou uma ameaça.

Eis que aos 24, Luiz Araújo recebeu de Jorginho e bateu à direita, sem chance para Ben Said: 2 a 0. Com a vantagem, a equipe carioca respirou, mas é fato que os tunisianos não diminuíram o ritmo, e continuaram atrás de pelo menos um gol, o que não ocorreu, pois faltou, na prática maior habilidade aos seus atletas.

Repetindo: o importante foi conquistar três pontos.

