Manchester City x Wydad: onde assistir, escalações e arbitragem

Está chegando a hora da estreia do Manchester City no Mundial de Clubes da Fifa! O badalado time inglês, comandado por ninguém menos que Pep Guardiola, chega tentando evitar uma temporada sem conquistas. A missão na estreia é contra o maior campeão do Marrocos, o Wydad Casablanca, nesta quarta-feira (18/6), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Grupo G ainda conta com Juventus (ITA) e Al-Ain (EAU), aliás.

Como chega o Manchester City

Este será o primeiro compromisso do Manchester City após o fim da Era Kevin de Bruyne. Afinal, o experiente jogador encerrou o ciclo com os Citizens, fechando com o Napoli (ITA) para a próxima temporada. Dessa forma, Guardiola foi ao mercado e trouxe alguns bons nomes para a disputa do Mundial.

Os meias Rayan Cherki (ex-Lyon) e Tijjani Reijnders (ex-Milan), o zagueiro Rayan Aït-Nouri (ex-Wolverhampton), além do goleiro Marcus Bettinelli (ex-Chelsea), chegaram como contratações e constam na lista de inscritos.

O ponta Grealish, porém, ficou fora da relação, o que deve significar o fim da passagem do inglês pelo time azul. O meia Kovacic, com lesão no tendão de Aquiles, está fora da estreia.

Contratado junto ao Lyon há uma semana por 36,5 milhões de euros (R$ 232 milhões), Cherki fará sua estreia pelos Citizens neste Mundial. Ele não esconde a ansiedade de vestir a camisa do City. E também falou sobre a conversa que teve com Guardiola.

“Conversei com o Pep sobre minha posição em campo e sobre o que eu gosto de fazer quando estou jogando. Isso foi muito bom para mim. Ele me disse que adora um camisa 10, mas hoje em dia eu jogo em todas as posições do campo, não é complicado, porque eu só quero jogar.”

Como chega o Wydad

O Wydad, maior campeão marroquino, não repete as boas temporadas recentes. Afinal, encerrou a Liga do Marrocos “apenas” na terceira colocação, com 16 pontos a menos que o campeão Berkane. A campanha contou com 14 vitórias, 12 empates e quatro derrotas nas 30 rodadas, aliás. Já na Copa do Marrocos, o time ficou nas oitavas de final, caindo após derrota por 1 a 0 para o Athletic Tétouan.

Quanto ao time que vai a campo, olho no atacante Mohammed Rayhi. O holandês terminou a Liga Marroquina como artilheiro, com 11 gols, empatado com Rahimi, do Raja Casablanca. Olho também no jovem meia Arthur, brasileiro revelado pelo Fluminense e que pode servir, assim, como 12º jogador.

Após encerrar a temporada no dia 11 de maio, os Red Pirates realizaram dois amistosos contra equipes europeias, visando a preparação para o Mundial de Clubes. Foram, no entanto, derrotas por 1 a 0 para o Sevilla (ESP) e para o Porto (POR).

Manchester City x Wydad

Mundial de Clubes-2025 – Grupo G – 1ª rodada

Data e horário: 18/6/2025, quarta-feira, às 13h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

MANCHESTER CITY: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Bernardo Silva, Gundogan, Savinho, Marmoush e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

WYDAD: Benabid; Moufid, Harkass, Boutouil e Boucheta; Moubarik e Zemraoui; Rayhi, Mailula e Sakhi; Obeng. Técnico: Mohamed Amine Benhachem.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

VAR: Não Divulgado

Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, DAZN e Globoplay

