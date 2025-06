Real Madrid x Al Hilal: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grupo H começa sua jornada no Mundial de Clubes da Fifa 2025 com um confronto que promete despertar a atenção de todos no banco de reservas. Na tarde desta quarta-feira (18), o Real Madrid, maior campeão mundial, estreia contra o Al Hilal, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 16h, horário de Brasília.

O Real garantiu sua vaga duas vezes, com os títulos da Champions League em 2022 e 2024. Já o Al Hilal conquistou a Champions Asiática em 2021 e garantiu sua vaga no Mundial. A partida em Miami marca a estreia de Xabi Alonso no comando da equipe espanhola e de Simone Inzaghi do lado saudita.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo DAZN, no streaming.

Como chega o Real Madrid

Com nove títulos nos formatos anteriores do Mundial de Clubes, o Real chega aos Estados Unidos para manter a sua hegemonia nesse cenário. Além da novidade de Xabi Alonso no comando da equipe, os merengues também contam com novidades no gramado. A principal é a chegada do lateral-direito Alexander-Arnold, que veio do Liverpool e já pode realizar sua estreia contra os sauditas.

Um dos grandes nomes da equipe nos últimos anos, Vini Jr. destacou a importância do título nos Estados Unidos. O brasileiro enfatizou que essa será a primeira edição do torneio neste formato e que ninguém esquece o vencedor nessas ocasiões.

“Estamos com muita vontade de ganhar esse primeiro Mundial, porque do primeiro ninguém se esquece. É o único título que o Real Madrid ainda não tem. Vamos em busca dele”, afirmou.

Como chega o Al Hilal

Em busca de uma nova era em sua história, o Al Hilal chega ao Mundial para colocar todo o seu prestígio dos últimos anos à prova. A grande mudança está no banco de reservas, com a chegada de Simone Inzaghi, vice-campeão da Liga dos Campeões com a Inter de Milão, que assume no lugar de Jorge Jesus.

Já na sua apresentação, o italiano falou sobre a partida de estreia contra o Real Madrid. O treinador recordou confrontos anteriores contra a equipe espanhola e contra o treinador merengue como fonte de inspiração para a estreia no torneio.

“Será, sem dúvida, um grande desafio quando enfrentarmos o Real Madrid. Enfrentei o Real Madrid na Liga dos Campeões pela Internazionale e também conheci o Xabi Alonso quando ele era técnico do Bayer Leverkusen, então enfrentaremos um grande clube e daremos o nosso melhor”, pontuou.

REAL MADRID X AL HILAL

Mundial de Clubes 2025 – Grupo H – 1ª rodada

Data-Hora: 18/6/2025, quarta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Huijsen e Fran García; Valverde e Güler; Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso

AL HILAL: Bounou; Al Dawsari, Al Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi; Ruben Neves, Aldawsari, Sergej Milinkovic-Savic e Kanno; Salem Al Dawsari e Mitrovic.. Técnico: Thomas Letsch

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pabllo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Não divulgado

