Desempenho do Cruzeiro com Leonardo Jardim repete feito em título do Brasileirão de 2013

O torcedor do Cruzeiro finalmente vive uma lua de mel com o time. Após anos de vários problemas, com queda para a Série B e poucos investimentos da primeira SAF, comandada por Ronaldo Fenômeno, agora a Raposa tem mais dinheiro e, sobretudo, força entre os grandes do futebol brasileiro. Aliás, o momento lembra algo que aconteceu há anos.

O atual rendimento do Cruzeiro, após 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, repete o feito na campanha de 2013, quando a Raposa foi consagrada tricampeã do Brasil.

Afinal, há 12 anos, o time celeste tinha os mesmos 24 pontos somados. Os números da época mostravam sete vitórias, três empates e duas derrotas. A coincidência, aliás, é que esses são exatamente os mesmos números do Cruzeiro de Leonardo Jardim em 2025.

No entanto, o atual Cruzeiro ainda não superou a Raposa de 12 anos atrás no ataque. Isso porque o time de Marcelo Oliveira, nessa época, já havia marcado 25 gols, enquanto o grupo comandado por Leonardo Jardim balançou as redes 17 vezes. Contudo, se considerada a defesa, o atual Cruzeiro é melhor: são oito gols sofridos, contra dez do time de 2013.

Em 2013, o Cruzeiro era o líder neste mesmo momento do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Botafogo era o vice-líder. Agora, a Raposa está na segunda colocação por causa dos critérios de desempate.

