Confira a programação do Botafogo, nos próximos dias, nos Estados Unidos

Após vencer o Seattle Sounders por 2 a 1, na madrugada da última segunda-feira (16), em Seattle, pela rodada 1 do Grupo B do Super Mundial de Clubes, o Botafogo segue sua rotina nos Estados Unidos. O foco está no Paris Saint-Germain, próximo adversário do Mais Tradicional, desde o apito final do encontro com os norte-americanos.

Nesta terça-feira (17), o time treina no Westmont College, às 20h (horário de Brasília), em Santa Bárbara, na Califórnia. A atividade, aliás, será fechada e não haverá janela para os profissionais de imprensa.

Um dia depois, na quarta (18), às 14h, o clube treina no mesmo local, mas abre as portas para a imprensa durante os primeiros 15 minutos. Por volta de 18h30, a delegação viaja para Pasadena, em Los Angeles. Assim, a previsão de chegada é às 21h, no Hotel Dena.

De lá, a delegação vai ao Rose Bowl Stadium, local onde os jogadores farão reconhecimento do gramado e passarão pela zona mista por volta de 22h15. No estádio, o técnico, do Botafogo, Renato Paiva, concederá uma entrevista coletiva.

Segundo colocado da chave, com três pontos, o Botafogo enfrenta o PSG, no Rose Bowl Stadium, na quinta-feira (19). Os franceses têm a mesma pontuação, mas levam vantagem no saldo de gols após golear o Atlético de Madrid por 4 a 0.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.