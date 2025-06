Flaco López revela Palmeiras insatisfeito após empate contra o Porto

Flaco López revelou insatisfação do Palmeiras com resultado contra o Porto - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O empate sem gols do Palmeiras com o Porto, no domingo (15), na estreia da equipe no Super Mundial de Clubes, deixou um gostinho de frustração no torcedor. Contudo, o sentimento de insatisfação também correu nos vestiários alviverdes. O atacante Flaco López disse que, após a partida contra os portugueses, os jogadores elogiaram o desempenho, mas ficaram descontentes com o resultado.

“Acabou o jogo e ficamos um pouco tristes, insatisfeitos, porque fizemos um grande jogo. Concretamos poucas chances, mas tivemos muitas. Acho que fizemos um jogo melhor que o deles, mostramos o que é Palmeiras dentro e fora de campo também. Foi um jogo bom, mas acho que temos que melhorar algumas coisas para o próximo jogo. Estamos num bom caminho”, disse Flaco após o treino do Palmeiras em Greensboro.

Além disso, o argentino afirmou que Abel Ferreira cobrou muito a eficácia dos jogadores no primeiro treino após o jogo contra o Porto. Contudo, Flaco López acredita que o Palmeiras está no caminho certo.

“Acho que estamos bem, mas ele sempre está cobrando a eficácia para todos. Estamos muito bem, felizes pela atuação de domingo. É melhorar isso e um pouco mais, dar um pouco mais de nós e fazer uma grande campanha”, completou.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (19), às 13h (de Brasília), contra o Al Ahly, novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Super Mundial de Clubes.

