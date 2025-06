Igor Coronado volta a ter futuro indefinido no Corinthians

O futuro de Igor Coronado no Corinthians voltou a virar uma grande incógnita. Contra o Grêmio, na quinta-feira passada (12), o meia voltou a ser preterido por Dorival Júnior e sequer entrou em campo em Porto Alegre. Na próxima sexta-feira (18), o jogador completa um mês sem entrar em campo e se vê cada vez mais longe do Parque São Jorge.

Igor Coronado tem sondagens do Oriente Médio e não descarta uma saída. Contudo, o meia também pode negociar com outros clubes da Série A. Isso porque ele tem seis jogos no Campeonato Brasileiro, limite permitido para uma mudança de equipe. No começo do ano, times do Brasil também demonstraram interesse em contratá-lo, mas o Timão fechou as portas.

Contra o Grêmio, o Corinthians teve desfalques importantes no meio, como Depay, Carrilo e Martínez. Contudo, durante a partida, Dorival Júnior opta por Dieguinho e Kayke em vez de usar o meia. Segundo o treinador, a escolha foi por opção técnica.

“Foi uma opção minha, apenas isso, em razão dos trabalhos que estamos desenvolvendo. O Igor fez uma boa semana, poderia ter começado. Eu tinha a necessidade e tentei abrir mais a equipe no fim da partida com os garotos pelo lado. Todos que estão aqui estão lutando pelo espaço”, disse Dorival.

O meia tem contrato até o dia 14 de fevereiro de 2026 e, caso o Corinthians queira lucrar com uma venda, precisa negociá-lo na próxima janela de transferência. Em pouco mais de um ano no clube, Igor Coronado lidou com uma série de problemas físicos, que atrapalharam sua consolidação na equipe.

