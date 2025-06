Fluminense encara o Borussia no Mundial e tenta manter bom retrospecto contra alemães

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes da Fifa, nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, em Nova Jersey. Apesar do favoritismo dos europeus, o Tricolor se apega ao passado para surpreender e conquistar um bom resultado. Afinal, o clube leva vantagem contra times alemães na história e já superou o Bayern de Munique, maior rival do adversário aurinegro. A informação é do portal “ge”.

No retrospecto geral, o Tricolor de Laranjeiras já enfrentou equipes da Alemanha em 18 oportunidades. Assim, tem histórico positivo, com 12 vitórias, 1 empate e 5 derrotas.

Além disso, quando enfrentou equipes que já venceram a Champions, como o Dortmund, o Fluminense teve um retrospecto parelho. Isso porque derrotou o Bayern em 1976 (amistoso internacional), no Maracanã, por 1 a 0. Na época, foi a estreia de Paulo Cézar Caju no ataque da Máquina Tricolor. O gol, curiosamente, foi de Gerd Müller, maior goleador da história do clube alemão, só que contra.

Do lado verde, branco e grená, a escalação apresentava Félix; Toninho, Silveira, Assis e Marco Antônio; Zé Mário, Kleber e Rivellino; Cafuringa, Paulo Cézar Caju e Mário Sérgio. Carlos Alberto Parreira era o técnico. O rival, por sua vez, tinha em campo cinco campeões mundiais pela Alemanha em 1974: Maier, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Müller e Kapellmann.

Por outro lado, nos últimos três jogos contra alemães, foram três derrotas. Entre elas, 4 a 1 para o Frankfurt, 3 a 0 para o Bayer Leverkusen e 3 a 2 para o Colônia. Os dois últimos pela Flórida Cup de 2015.

Olho na agenda tricolor

Além da estreia diante da equipe aurinegra, os comandados do técnico Renato Gaúcho enfrentam o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h.. Em seguida, encaram o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, jogarão em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

Retrospecto tricolor contra alemães

10/06/1975 – Fluminense 1 x 0 Bayern München — Maracanã

21/06/1975 — Eppingen 2 x 2 Fluminense — Waldsportstadion

11/07/1975 — Fluminense 4 x 1 Eppingen — Carlos Gline

14/08/1984 — Köln 4 x 1 Fluminense — Friuli

20/08/1986 — Bayern München 1 x 0 Fluminense — Letzigrund

16/07/1989 — Isny 2 x 5 Fluminense — Adolf-Wälder-Stadion

19/07/1989 — Markdorf 0 x 6 Fluminense— Municipal

21/07/1989 — Augsburg 0 x 1 Fluminense— Rosenaustadion

23/07/1989 — VfL Bad Ems 0 x 1 Fluminense – (Bad Ems

26/07/1989 — SSV Reutlingen 05 0 x 2 Fluminense — Kreuzeiche

30/07/1989 — Hünfeld Sport Verein 1 x 9 Fluminense —

02/08/1989 — SSG Bergisch Gladbach 1 x 4 Fluminense — Belkaw-Arena

24/07/1991 — Koblenz/ 1 x 6 Fluminense —Oberwerth

27/07/1991 — Duisburg 2 x 4 Fluminense —Wedaustadion

31/07/1991 — Netphen 0 x 5 Fluminense — Leimbachstadion

17/07/1993 — Eintracht Frankfurt 4 x 1 Fluminense— Parc des Princes

15/01/2015 — Fluminense 0 x 3 Bayer Leverkusen — World of Sports Complex

17/01/2015 — Fluminense 2 x 3 Köln — EverBank Field

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.