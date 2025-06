Al Ain x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a vez de dois grandes times do futebol entrarem em campo pelo Mundial de Clubes da Fifa 2025. Al Ain e Juventus se enfrentam na próxima quarta-feira (18), às 22h (horário de Brasília), no Audi Field, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. O duelo abre os trabalhos do Grupo G, que ainda conta com Manchester City e Wydad Casablanca, prometendo fortes emoções logo na primeira rodada.

A Juventus chega pressionada após mais uma temporada sem títulos, buscando reencontrar seu protagonismo no cenário internacional. Já o Al Ain, bicampeão da AFC Champions, aposta em um elenco entrosado e na força coletiva para surpreender. Em campo neutro e com grande expectativa dos torcedores, o jogo será decisivo para quem deseja largar na frente e sonhar com as oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Al Ain

Sob o comando do técnico Vladimir Ivic — ex-Watford-ING e PAOK-GRE —, o Al Ain chega ao Grupo G do Mundial como um claro azarão. Ainda assim, o elenco do clube, 14 vezes campeão nacional, possui nomes experientes e qualidade suficiente para tentar surpreender. O grande objetivo da equipe deve ser somar pontos diante do Wydad, adversário teoricamente mais acessível do grupo, mas a expectativa interna é de ao menos dificultar os confrontos contra gigantes como a Juventus e o Manchester City. Laba e Rahimi, os destaques da equipe, vão para o jogo e são as esperanças de gols.

Como chega a Juventus

O gigante italiano garantiu vaga como o oitavo melhor time elegível no ranking da Uefa nos últimos quatro anos, e se junta à rival Inter de Milão na competição que será disputada nos Estados Unidos.

A Juventus atravessa um momento de reformulação. Dois jogadores que perderam muitos jogos na reta final da Liga Italiana estão de volta: o zagueiro Bremer e o atacante Milik, recuperados de lesão. O mesmo acontece com Locatelli. Todos inscritos para a competição, como a dupla que retrona ao time após emprestimo: Rugani (Ajax-HOL) e Filip Kostic(Fenerbahçe-ITA), que voltaram à Juve.Mas, dos cinco, apenas ocapitao Locatelli deve começar como titular.

AL AIN X JUVENTUS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 1ª rodada

Data-Hora: 18/6/2025, quarta-feira, 22h (de Brasília)

Local: Audi Field, em Washington (EUA)

AL AIN: Patricio; Autonne, Park e Cardoso; Traore, Nader, Palacios e Erik; Kaku; Laba e Rahimi. Técnico: Vladimir Ivic

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Kelly; Gonzalez, Thuram, Locatelli e Cambiaso; Conceicao, Yildiz e Kolo Muani. Técnico: Igor Tudor

Árbitro: Tori Penso (EUA)

Assistentes: Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)

VAR: Não divulgado

