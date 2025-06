Pai de Neymar vê boas chances de renovar, mas vai conversar com outros clubes

Todos no Santos convivem com a expectativa de saber se Neymar vai renovar ou não com o clube. Mas segundo o pai de Neymar, existe um interesse do mercado europeu no futebol do atacante de 33 anos. A renovação com o Peixe estaria pronta para ser assinada, mas o empresário não tem pressa e quer ouvir outros clubes.

“Eles têm o direito de pensar que ele acabou. Mas vejo um mercado interessado. Esta semana, vamos a Miami conversar com os clubes. Temos que ouvi-los e decidir o que vamos fazer. Sim, existem clubes europeus. Alguns estão competindo na Liga dos Campeões. Eles sabem que ele é capaz de uma ótima temporada porque o sinal está verde. Mas o mercado brasileiro também é interessante”, disse Neymar pai, em entrevista ao jornal L’Équipe.

Neymar pai também ratificou que a palavra final é do próprio jogador. Mas também admitiu que é arriscado trocar de clube neste momento, tão perto da próxima Copa do Mundo.

“Sim, é arriscado. Vamos analisar tudo isso. Mas há uma boa chance de ele ficar no Santos. Estou trabalhando para isso. Isso não me impede de ouvir outros clubes”, completou.

Neymar deve anunciar decisão na reapresentação do Santos

O Santos deu alguns dias de férias aos seus jogadores durante a pausa para o Super Mundial de Clubes e o elenco se reapresente no final d0 mês. Neste período, Neymar deve anunciar se renovará com o Santos ou não. Contudo, caso permaneça, o atacante deve estender seu vínculo por mais uma temporada, até julho de 2026.

