Jornal exalta estreia do Flamengo de Filipe Luís no Mundial: ‘Cuidado, Chelsea!’

O Flamengo estreou com vitória no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e chamou a atenção da imprensa internacional. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia, o jornal espanhol “AS”, destacou logo na capa o bom resultado rubro-negro na Filadélfia. Segundo a reportagem, a equipe carioca demonstrou eficiência e um jogo atraente, na estreia do meio-campista Jorginho.

“O Flamengo chegou ao Mundial de Clubes e demonstrou porque lidera o Brasileirão. Mostrou eficiência, ritmo acelerado e um jogo de bola atraente. Jogadores-chave brilharam na criação, incluindo um gol de De Arrascaeta e a liderança, já em sua estreia, de Jorginho . Espérance teve poucas chances de reagir, e o segundo gol anulou qualquer esperança”, ressaltou reportagem de Juan Lopesino.

Além disso, a publicação destacou a atuação de Arrascaeta, que abriu o placar com uma finalização já dentro da área. Quem também teve um desempenho consistente foi Luiz Araújo. Nesse sentido, o atacante sacramentou o triunfo, com um belo chute, colocado, sem chance para o arqueiro adversário.

“Se há um nome a ser mencionado no Flamengo, é De Arrascaeta, pelo que conquistou nos últimos anos e pela excelente fase em 2025. E ele, uruguaio, foi o responsável por abrir o placar. Seu compatriota Varela cruzou, Luiz Araújo desviou, e o meia não desperdiçou na área”, completou.

“Luiz Araújo colocou o time no caminho da vitória com uma atuação brilhante na área. Ele dominou a bola e chutou de canhota, passando perto do segundo poste. Um gol brilhante que dá ao Flamengo um sonho. Chelsea, cuidado!”, concluiu.

Olho na agenda rubro-negra

Na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Chelsea, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, também na Filadélfia. Por fim, na primeira rodada, o time inglês venceu o Los Angeles FC por 2 a 0, e também chega com três pontos para o duelo decisivo do novo torneio da Fifa.

