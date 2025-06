Neymar reage à ‘cobrança’ de Luiz Henrique, ex-Botafogo, e divide opiniões na web

Um corte do bate-papo com Luiz Henrique durante uma edição recente do programa CaféTV, exibido pela CazéTV especialmente para o Mundial de Clubes, viralizou nesta terça-feira (17). No trecho em questão, o ex-Botafogo ‘cobra’ uma postura mais colaborativa de Neymar dentro de campo, após ser questionado sobre a melhor forma de jogar com o astro na Seleção Brasileira. O tom ameno da fala, porém, não inibiu o incômodo do camisa 10 do Santos.

Luiz Henrique iniciou sua resposta com elogios à qualidade do camisa 10, mas, paralelamente, cobrou uma postura mais colaborativa do astro. “Eu acho que é um jogadoraço, joga muito, tem muito talento. Mas eu acho, sobre ele, assim, ele tem que ajudar também”, iniciou.

“A gente sabe que é um jogador que ajuda muito a Seleção. No Santos, agora, ajuda muito, mas… Eu acho que falta um pouco. Ajudar um pouquinho também a marcar e correr para todo mundo. Porque se ele correr e todo mundo estiver correndo, vai dar certo. Não tem jeito”, completou.

Não demorou muito para o ídolo santista aparecer nos comentários do vídeo. Em tom irônico, o camisa 10 escreveu um simples “ah, pronto”. A breve reação, entretanto, incitou uma onda de reações à postura do atleta. “Mas ele não falou que aceitava críticas dentro de campo?”, questionou um internauta. Outro defendeu o ex-Botafogo: “Não disse nada demais”.

Neymar rebatendo as “críticas” de Luiz Henrique, ex-Botafogo. Luiz Henrique: “Eu acho que falta um pouco disse dele (Neymar) sabe: marcar, correr.. correr pra todo mundo!” Neymar: “ah pronto!.” ?????@CazeTVOficial pic.twitter.com/sTwbkNiaCv — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 17, 2025

A resposta de Neymar

Situação contratual

Ainda que o Santos já prepare o anúncio de renovação contratual, o vínculo atual só termina no dia 30 de junho. Entende-se que as partes já estão alinhadas pela permanência, mas o pai e empresário do atacante afirmou que novas conversas com clubes europeus estão previstas.

“Vejo um mercado interessado. Nesta semana vamos a Miami conversar com os clubes”, disse o empresário.

Dentro do clube paulista, porém, há uma forte expectativa pela permanência do craque. O goleiro João Paulo Brazão confirmou que o elenco torce pela renovação. O ambiente, portanto, é favorável à continuidade do camisa 10 na Vila Belmiro.

Jogo festivo na Vila Belmiro

O astro tirou a pausa no calendário para organizar um evento comemorativo em parceria com a Loovi, sua patrocinadora. A partida acontece nesta terça-feira (17), na Vila Belmiro, com transmissão ao vivo do canal Flow. Apesar de ter idealizado o projeto, o astro não deverá atuar. Ele, de acordo com a organização, acompanhará tudo do banco de reservas.

A lista de convidados inclui nomes como Lucas Paquetá, Arthur Melo, Diego Tardelli, Zé Roberto, MC Daniel, Luva de Pedreiro, Sikêra Junior e Pedrinho Moura. A seleção de participantes foi considerada “aleatória” por muitos torcedores nas redes sociais. Além disso, todo o faturamento da Loovi nesta data será revertido ao Instituto Projeto Neymar Jr., localizado em Praia Grande.

