Paiva pode fazer alteração no sistema ofensivo do Botafogo contra o PSG

Renato Paiva estuda mudanças no Botafogo para confronto com o PSG - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após vencer o Seattle Sounders na estreia, o Botafogo se prepara para o maior desafio desta primeira fase do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl. Renato Paiva, então, deve fazer uma alteração no ataque alvinegro. A informação é do portal “ge”.

Isso porque Mastriani não teve uma boa atuação contra a equipe norte-americana e praticamente não incomodou o adversário. Nesse sentido, ele deve dar lugar a Cuiabano, que tem atuado como ponta ao longo da temporada e pode ajudar na recomposição com mais eficácia. Dessa forma, o quarteto Artur, Savarino, Cuiabano e Igor Jesus formaria o sistema ofensivo.

Vale lembrar que o lateral-esquerdo se recuperava de dores na lombar. Ele recebeu minutos no segundo tempo da vitória por 2 a 1, no domingo (15) e demonstrou estar recuperado.

Por outro lado, também existe a possibilidade de uma escalação mais conservadora devido à qualidade do adversário. Seria a entrada de mais um volante para preencher o meio de campo, mas sem ser apenas reativo.

Outro objetivo do comandante português é compactar mais o sistema defensivo. De acordo com o treinador, é necessário que todos estejam em sintonia para que a marcação seja eficiente durante os 90 minutos.

