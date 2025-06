Samuel Xavier relembra duelo com o City e cita aprendizado do Fluminense

O Fluminense encerrou sua preparação para a estreia no Mundial de Clubes e entra em campo, nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), para enfrentar o Borussia Dortmund. Assim, a equipe carioca joga novamente essa competição, agora em novo formato, menos de dois anos depois do duelo com o Manchester City, no fim de 2023. Samuel Xavier relembrou o confronto e citou o aprendizado do time com erros logo no início do jogo.

“A gente teve uma experiência na final de 2023, sobre não dar brechas já no início da partida. Aprendemos com isso”, assegurou o lateral-direito.

Naquele duelo, o Tricolor sofreu um gol com menos de um minuto. Marcelo, na época, tentou inverter a jogada na defesa e entregou um presente para o adversário. O intuito, portanto, é não cometer a mesma desatenção diante do time aurinegro e evitar a ansiedade e o nervosismo logo no início.

“Acho que temos que ter a concentração já do início do jogo, procurar ao máximo tirar essa ansiedade no início da partida. A gente sabe que não tem como você entrar em qualquer competição, no primeiro jogo, já entrar tranquilo, sempre tem aquele friozinho na barriga. Tem que tirar essa ansiedade no início da partida”, avaliou.

“Se você entrar tão leve assim e tomar o gol, depois para correr atrás é mais difícil. ” Acredito que se a gente tiver a primeira oportunidade e sair na frente vai ser uma boa chance para ir em busca da vitória”, completou.

Olho na agenda tricolor

Na sequência, os comandados do técnico Renato Gaúcho enfrentam o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, em Nova Jersey. Além disso, enfrenta o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, jogarão em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

