Meia argentino é detido em acesso a estádio com mandado de prisão por tentativa de homicídio

O meio-campista do Real Pilar, Dylan Vergara, acabou preso ao tentar acessar o estádio Alfredo Ramos, em Buenos Aires, para acompanhar o duelo de sua equipe contra o Comunicaciones, pelo equivalente à terceira divisão nacional. A detenção ocorreu no momento em que o atleta passava por um dos pontos de controle de segurança para entrada de torcedores.

No momento do acesso, policiais identificaram que havia um mandado de prisão ativo contra o meia — emitido no dia 28 de janeiro, por tentativa de homicídio. A autoridade local, então, executou a ordem judicial e encaminhou o atleta à delegacia logo na sequência.

O jogador planejava acompanhar o elenco do Real Pilar fora das quatro linhas. Preso ainda na entrada, Vergara não acompanhou a derrota por 1 a 0 para o Comunicaciones.

Atuação irregular em meio à investigação

O caso chamou ainda mais atenção porque, mesmo com a ordem de prisão em aberto, Dylan seguiu atuando normalmente pelo Real Pilar ao longo da temporada. Desde a estreia do time no campeonato, em 8 de fevereiro, ele disputou sete partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Ou seja, participou regularmente das atividades da equipe por mais de quatro meses sem qualquer impedimento pela Justiça ou pelas autoridades esportivas argentinas.

Falhas de fiscalização

O episódio levanta questionamentos sobre os mecanismos de controle entre as autoridades judiciais e o ambiente esportivo. A presença recorrente de Vergara em campo, mesmo sob investigação e com ordem judicial emitida, sugere falhas de comunicação entre as esferas da segurança pública e da organização do futebol argentino. Este, ao menos, tem sido o debate na mídia local.

Por ora, o clube ainda não se manifestou oficialmente sobre a prisão. A federação local também não divulgou se abrirá investigação interna para apurar o caso, tampouco se aplicará sanções esportivas ao atleta ou à instituição envolvida.

Situação processual e próximos passos

A Justiça argentina agora dará prosseguimento ao processo criminal que já estava em curso. O jogador permanecerá à disposição das autoridades enquanto aguarda os desdobramentos legais. O conteúdo da acusação — tentativa de homicídio — ainda não foi detalhado publicamente pelas autoridades responsáveis.

