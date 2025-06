Fluminense está escalado para estreia no Mundial contra o Borussia Dortmund

Renato Gaúcho durante a preparação do Fluminense para a estreia no Mundial - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense estreia, nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), pelo novo Mundial de Clubes, contra o Borussia Dortmund, em Nova Jersey. Assim, o técnico Renato Gaúcho vai colocar em campo a espinha dorsal que montou desde que chegou ao clube carioca em abril, com exceção de Germán Cano e Paulo Henrique Ganso.

Afinal, o argentino iniciará o confronto no banco de reservas, visto que não entra em campo desde 29 de abril. Na ocasião, ele se machucou contra a Aparecidense pela Copa do Brasil. O atleta está recuperado de uma lesão no joelho direito, mudou a alimentação e está mais forte fisicamente, porém só deve entrar no segundo tempo da partida, dando lugar a Everaldo, no MetLife Stadium.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Borussia Dortmund, pela estreia na @FIFACWC! VAMOS, FLUMINENSE! ???????? pic.twitter.com/BfoNQvUWrd — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 17, 2025

O treinador preferiu fortalecer a marcação no meio de campo, com a trinca Martinelli, Hércules e Nonato. Diante disso, o camisa 10 ficará como opção no banco. Por outro lado, Canobbio retorna de lesão na face e será titular nesta estreia, enquanto Bernal também retorna, porém como suplente.

“O Cano é um jogador que está voltando de lesão, está 100% curado, mas o que falta é ritmo de jogo. E isso é muito importante para um jogador. A princípio, ele vai esperar um pouco. O horário dificulta bastante, independente do calor ou frio. Sabemos que ele está sem ritmo de jogo, e contra um adversário tão poderoso assim, vamos fazer com que ele espere um pouco. Durante a partida, quase certo que ele vai entrar”, revelou o treinador.

Assim, o Tricolor entra em campo com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Canobbio, Jhon Arias e Everaldo.

Olho na agenda tricolor

Na sequência, os comandados do técnico Renato Gaúcho enfrentam o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, em Nova Jersey. Além disso, enfrenta o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, jogarão em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

