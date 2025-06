Bruno Henrique compara elenco do Flamengo com o de 2019: ‘Muito melhor, cabeça diferente’

Bruno Henrique esbanjou empolgação com o elenco do Flamengo no Mundial, nos Estados Unidos - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após a estreia com vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, Bruno Henrique, do Flamengo, passou pela zona mista e exaltou o atual elenco rubro-negro, que disputa o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o atacante afirmou que este grupo é melhor do que o time de 2019, que ergueu as taças do Brasileirão e da Libertadores, sob o comando de Jorge Jesus.

“De bagagem dos outros Mundiais que vejo é que nossa equipe hoje é muito melhor do que aquela de 2019. Temos jogadores muito experientes que já viveram isso jogando na Europa, outros que já viveram jogando no Flamengo. Estamos vindo com uma cabeça diferente. 2019 foi muito atípico, batemos na trave, sentimos que poderíamos ter vencido. Esse ano é uma competição mais longa com outros times maiores da Europa. Vamos trabalhar pensando jogo após jogo, não lá na frente”, disse.

“É uma competição diferente de 2019, mais clubes. Nesse sentido, difícil falar nesse primeiro momento naquele 2019, somente pensar nesse Mundial que temos pela frente. É uma dificuldade maior, viemos para fazer história, sabemos que temos de estar bem tranquilos em fazer o nosso melhor. Isso que vai nos fazer chegar lá na frente. Assim, começamos com o pé direito, agora é pensar no Chelsea. Grande jogo que temos pela frente, o jogo que todos estão esperando e nós também”, completou.

Foco total no Mundial

O jogador falou sobre a situação de Gerson, que teve uma proposta do Zenit, da Rússia, e pode estar de saída do Rubro-Negro após o torneio de Fifa. Nesse sentido, ele também preferiu não responder sobre a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por fraude e estelionato.

“Isso aí é o Gerson e o clube que tem que se resolver. Não tenho que ficar falando por ele. Vou deixar a pergunta para ele”, frisou.

“Estou bem, focado no Mundial. Dessa forma, sei que posso ajudar bastante o clube e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez ajudando o Flamengo”, concluiu.

Olho na agenda rubro-negra Na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Chelsea, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, também na Filadélfia. Por fim, na primeira rodada, o time inglês venceu o Los Angeles FC por 2 a 0, e também chega com três pontos para o duelo decisivo do novo torneio da Fifa.