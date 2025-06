Grêmio não descarta vender Arezo, caso interesse de clubes evolua

O Grêmio entende que o centroavante Arezo é uma peça negociável. Isso porque o uruguaio é alvo de algumas consultas e há uma possibilidade de o Tricolor Gaúcho liberá-lo na segunda parte da temporada. Especialmente pelo elenco ter um número de atletas estrangeiros acima do limite permitido na relação para cada partida no país. A meta em lucrar com venda de jogadores também é uma meta prevista no orçamento do clube que está pendente.

Assim, a intenção é ceder Arezo de forma permanente, em uma possível transferência pela necessidade em arrecadar valores. O atacante desperta o interesse do Hellas Verona, da Itália. No entanto, segundo o jornalista Nicolà Schira, em um primeiro momento, o desejo do clube europeu seria contratá-lo por empréstimo, com uma opção de compra. Outro fator que favorece uma saída do uruguaio é a presença de 11 jogadores estrangeiros no grupo, sendo que apenas nove podem ficar à disposição em competições nacionais. Além de Arezo, outros atletas gringos são o zagueiro Kannemann, os meio-campistas Cristaldo, Cuéllar, Monsalve e Villasanti, além dos atacantes Amuzu, Aravena, Braithwaite Cristian Olivera e Pavon.

Perda de prestígio em hierarquia

Tal cenário não tinha influência no período em que Gustavo Quinteros era o comandante da equipe. No entendimento do treinador argentino, a situação não atrapalhava na escolha de suas opções a cada compromisso no cenário nacional. Contudo, houve alteração no contexto após as chegadas de Mano Menezes como substituto de Quinteros, além de Luiz Felipe Scolari como diretor técnico. Com as atuações irregulares e o limite de estrangeiros, Arezo perdeu espaço no grupo. Ao ponto do jovem André Henrique passar a ser considerado uma peça mais útil.

O camisa 77 entrou em campo nos dois últimos jogos da equipe antes da paralisação na temporada, a vitória sobre o Juventude e o empate com o Corinthians, ambos pelo Brasileiro. Por outro lado, o centroavante uruguaio não deixou o banco. Arezo, aliás, chegou a cogitar uma saída do Imortal ao fim do ano passado pelas poucas oportunidades com Renato Gaúcho. Entretanto, ele passou a ter maior minutagem com Gustavo Quinteros. Na sequência, com Mano Menezes passou a ser novamente preterido.

