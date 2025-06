Corinthians reúne patrocinadores em evento no CT Joaquim Grava

O Corinthians reuniu na segunda-feira (15) patrocinadores e parceiros do clube em um evento no CT Dr. Joaquim Grava. O objetivo do encontro foi estreitar as relações com as marcas ao apresentar novas diretrizes. Além de criar espaço para que haja cada vez mais uma proximidade que resulte no benefício mútuo das parcerias.

Da parte do Corinthians estiveram presentes o presidente em exercício, Osmar Stabile, o vice-presidente, Armando Mendonça, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr. Além deles, fizeram apresentações Fabinho Soldado (diretor executivo de futebol), Leonardo Pantaleão (superintendente jurídico), Vinicius Manfredi (superintendente de marketing) e Sandor Romanelli (superintendente comercial).

“Pela primeira vez, a gente consegue aqui reunir todos os parceiros para que a gente possa mostrar o nosso interesse pelas empresas que estão conosco. Quero expressar todo meu reconhecimento e gratidão pelas nossas parcerias. Um reconhecimento por tudo que os parceiros têm feito ao longo dessa jornada que estamos vivendo juntos. Nosso trabalho em conjunto é imensurável, em meio a cada obstáculo, a cada vitória, uma constante se manteve presente, a colaboração através de ideias inovadoras”, disse Osmar Stabile, presidente do Corinthians.

O Corinthians aproveitou a ocasião para escutar as contribuições dos parceiros e os pontos de atenção deles nas relações com o clube. De acordo com o clube, a reunião ajudou a criar estratégias que servirão de base para definir as prioridades e orientações para ações ainda em 2025. Além disso, projetar novas parcerias em 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.