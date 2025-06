Crespo volta ao São Paulo para realizar sonho de ver Morumbis lotado

Hernán Crespo nunca treinou o São Paulo no Morumbis com a presença da torcida - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

O São Paulo está por detalhes de anunciar oficialmente Hernán Crespo como seu novo treinador. Apesar de já ter tudo acertado com o argentino, o Tricolor ainda prega calma para o retorno do comandante, que teve uma boa passagem em 2021 e agora volta para realizar um sonho: jogar no Morumbis lotado.

O argentino dirigiu o São Paulo em 2021 durante a pandemia da covid-19. Na época, os jogos eram realizados sem a presença do público. Assim, ele nunca teve a oportunidade de dirigir o Tricolor com o Morumbis lotado. Ao deixar o clube, Crespo admitiu, em entrevista à ESPN, que gostaria de voltar e realizar este sonho.

“Nunca vou falar que meu capítulo no São Paulo está encerrado. São Paulo ficou dentro do meu coração. Não sei o que a vida reserva, o que pode acontecer, se vou voltar ao Brasil em outro time. Eu não sei. Mas com certeza vou voltar a caminhar pelo Morumbis. Não sei em qual situação, se como treinador ou como fã no meio da torcida. Mas tenho dentro de mim um sonho que é poder estar ali e ver o Morumbis lotado”. disse Crespo.

A primeira passagem de Crespo

Em 2021, o argentino levantou a taça do Paulistão, encerrando o jejum de oito anos sem títulos do Tricolor. Aliás, no total, foram 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, tendo o trabalho visto com bons olhos. Contudo, o que pesou contra Crespo foi o início ruim de Brasileiro, algo que vem acontecendo nesta temporada.

