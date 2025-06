Athletico x São Paulo, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (18/6), às 15h, no CT do Caju, em Curitiba, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Furacão está na terceira posição, com 23 pontos somados e ainda briga pela liderança da competição nesta reta final de primeira fase. Já o Tricolor Paulista é o 15° colocado, com 15 pontos, mas apenas cinco do Flamengo, que abre o G-8. Assim, a equipe ainda sonha com uma vaga no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Furacão TV.

Como chega o Athletico

O Furacão vem fazendo boa campanha com 23 pontos somados e a terceira colocação. Assim, se credencia para brigar pela liderança da primeira fase e o mando de campo no mata-mata. Contudo, o Athletico Paranaense vem de momento complicado, já que não venceu nas últimas duas rodadas. Afinal, a equipe empatou com o América-MG, em seus domínios, além de somar uma derrota contra o Fluminense, fora de casa.

Como chega o São Paulo

O Tricolor soma sete jogos de invencibilidade, contando a competição nacional e o Paulista da categoria. A equipe chega ao confronto com 15 pontos, buscando o triunfo fora de casa para se aproximar do G8. Aliás, o técnico Thiago Viana terá reforços para a partida. Afinal, Henrique Carmo, Ryan Francisco, Matheus Alves e Maik vão descer dos profissionais para reforçar a equipe nesta reta final de primeira fase. A equipe está cinco pontos atrás do Flamengo, 8º colocado que abre a zona de classificação, e tem apenas quatro de vantagem para o Grêmio, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Assim, o São Paulo aposta no quarteto para reagir.

ATHLETICO X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 14ª rodada

Data-Hora: 18/6/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: CT do Caju, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Matheus Soares; Fábio, Marcos André e Dayvisson; Riquelme, Guilherme Back, Lima e Stabelini; Lucas Amorim, Vitinho e Juliano Santini. Técnico: João Correia.

SÃO PAULO: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Hugo; Matheus Ferreira, Enzo Juan e Matheus Alves; Tetê, Ryan Francisco e Henrique Carmo .Técnico: Allan Barcellos

Árbitro: Maykon Brito de Freitas (PR)

Assistentes: Nathan Martins (PR) e Luis Henrique Campanhoni Amadori (PR)

