Jornal afirma que Mundial pode ser recomeço de Vini Jr no Real Madrid

O Mundial de Clubes começa nesta quarta-feira (18) para o Real Madrid, que estreia contra o Al-Hilal, pela rodada inicial do Grupo H. Mesmo antes de a bola rolar, a imprensa espanhola já iniciou análises e críticas ao time merengue, com foco no brasileiro Vini Jr.

O jornal “Marca”, um dos principais da Espanha, destacou o desempenho do atacante e apontou o torneio como uma oportunidade de recomeço para ele.

“Houve um tempo, não muito distante, em que cada vez que Vinicius Júnior entrava em campo, o mundo prendia a respiração para ver sua próxima atuação. Mas o futebol, como a vida, não segue uma linha reta. A temporada dele não foi das melhores, embora os números não indiquem um desempenho ruim. Ainda assim, seu futebol perdeu brilho em alguns momentos, com mais dúvidas do que certezas. Críticas superaram os aplausos, e a falta de sintonia com Mbappé simbolizou a decadência do Real Madrid”, diz um trecho da reportagem.

Maturidade de Vini é mencionada

Outro ponto de destaque no texto é a mudança no comando do time. Carlo Ancelotti deixou o clube para assumir a Seleção Brasileira, e agora o Real está nas mãos de Xabi Alonso. Segundo o jornalista Joel del Río, autor da matéria, Vini precisará mostrar maturidade diante dessa nova fase.

“Perceber uma realidade não é o mesmo que assimilá-la. Entender isso leva um instante, às vezes tão frio quanto um balde de água. Foi o que aconteceu com Vinicius ao reencontrar o time em Palm Beach. O processo de assimilação foi mais longo do que deveria, especialmente ao se dar conta de que Ancelotti, seu ‘pai’ no futebol, já não está mais. Agora é hora de seguir em frente. A lembrança do italiano ficará como a de alguém que confiou nele, deu liberdade para ser quem é e o protegeu quando os holofotes queimavam mais do que iluminavam”, conclui o jornalista.

