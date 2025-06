Corinthians x Cruzeiro (feminino): onde assistir e escalações

Em um duelo entre as duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (18/6), às 15h, no Estádio Alfredo Schürig. pela última rodada da competição. A Raposa lidera com 36 pontos e não pode mais ser ultrapassada por ninguém nesta primeira fase. Já as Brabas estão em segundo, com 31 e precisam da vitória para não ser ultrapassada pelo São Paulo e perder a vice-liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Corinthians

O Timão deve repetir a formação utilizada na rodada passada, quando dominou amplamente e goleou o Internacional fora de casa. Aliás, a única mudança provável é o retorno de Jhonson, que cumpriu suspensão diante do Colorado. Além disso, Andressa Alves, Ariel, Lelê, Letícia Santos e Duda Mineira estão lesionadas. Por fim, as Brabas vem de quatro vitórias seguidas e querem manter esse ritmo para assegurar a segunda colocação da tabela.

Como chega o Cruzeiro

Fazendo um belíssimo campeonato sob comando de Jonas Urias, as Cabulosas devem ir a campo com a mesma formação que empatou com o Sport na rodada passada. Byanca Brasil, que ainda se recupera de lesão, deve retornar aos gramados somente no mata-mata, assim, ficando fora do embate contra o Corinthians. O Cruzeiro, aliás, ainda não perdeu na competição, já que são 11 vitórias e três empates até aqui após 14 rodadas de Brasileirão Feminino.

CORINTHIANS X CRUZEIRO

Brasileiro Feminino – 15ª rodada

Data e horário: 18/6/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Alfredo Schürig, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Nicole; Thais Ferreira, Erika, Mariza; Dayana Rodríguez, Yayá, Vic Albuquerque, Gabi Zanotti; Jaqueline, Tamires e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.

CRUZEIRO: Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela, Gaby Soares; Pri Back, Letícia Alves e Gisseli; Sochor, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

