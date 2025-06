São Paulo x Internacional (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos distintos neste momento, São Paulo e Internacional medem forças nesta quarta-feira (18/6), às 15h, no estádio Presidente José Liberatti, em Osasco, pela última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tricolor está na terceira posição, mas pode terminar a primeira fase na vice-liderança caso vença e o Corinthians tropece contra o Cruzeiro. Já o Colorado está na 12° posição, com 14 pontos e precisa de um milagre para conseguir um lugar nas quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista já está garantido nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, mas pode melhorar ainda mais sua posição. Isso porque, com 30 pontos somados até aqui, pode ultrapassar o Corinthians e terminar na vice-liderança. Uma melhor colocação significa ter o direito do mando de campo no mata-mata. Para isso, o São Paulo aposta na atacante Giovana Crivelari, artilheira da equipe na competição com seis gols marcados.

Como chega o Internacional

Por outro lado, as Coloradas terão um trabalho muito complicado. Afinal, a equipe está na 12° colocação, com 14 pontos, três a menos que o RB Bragantino, oitavo colocado e que está ficando com a última vaga para o mata-mata. Contudo, além do Massa Bruta, Fluminense, Grêmio e América-MG também estão na briga por este lugar. Assim, o Internacional precisa golear o São Paulo para melhorar seu saldo de gols e torcer para o tropeço dos quatro times que estão em sua frente para avançar.

SÃO PAULO X INTERNACIONAL

Brasileiro Feminino – 15ª rodada

Data e horário: 18/6/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Alice, Camilinha e Maressa; Isa, Dudinha e Crivelari.Técnico: Thiago Viana.

INTERNACIONAL: Mari Ribeiro (May); Capelinha, Fefa Lacoste, Bianca Martins (Gi Santos) e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Paola Pereira (Myka), Clara Güell (Belén Aquino) e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

Árbitro: Cassia Franca de Souza (DF)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

