Atlético-MG x Palmeiras, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético Mineiro e Palmeiras fazem um duelo de opostos nesta quarta-feira (18), às 15h, no Sesc Venda Nova, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galo está na 17° colocação, com 12 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, precisando vencer para se afastar do Z-3. Por outro lado, o Verdão é o líder da competição com 27 pontos somados e precisa garantir o primeiro lugar para ter o mando de campo no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Atlético TV, no Youtube.

Como chega o Atlético-MG

O Galo chega muito pressionado para a partida. Afinal, na 17° colocação e na beira da zona de rebaixamento, os mineiros precisam desesperadamente vencer para se afastar do Z-3. Contudo, o retrospecto não ajuda, já que nas últimas nove partidas pela competição, o Atlético venceu apenas uma, contra o Juventude. O fator que pode ajudar é o mando de campo, já que a equipe terá o apoio do torcedor para surpreender o líder do campeonato.

Como chega o Palmeiras

Ao contrário do seu adversário, o Palmeiras faz grande campanha na competição. São 27 pontos somados e a liderança desta primeira fase. Mas para manter o primeiro lugar, o Verdão precisa seguir aumentando sua pontuação para também assegurar o mando de campo no mata-mata. Contudo, o Alviverde vem de uma derrota dura para o RB Bragantino, segundo colocado, que encostou na equipe e vai brigar até o final pela ponta da tabela.

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 14ª rodada

Data-Hora: 18/6/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Sesc Venda Nova, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Pedro Cobra; Vitor Gabriel, Dudu, Renan e Pedro Oliveira; Kauan Guilherme e Eric; Lucas Souza, Pascini, Alisson Souza e Cauã Soares. Técnico: Leandro Zago

PALMEIRAS: Aranha; Thiago, Robson, Arthur Gabriel e Gilberto Junior; Benedetti, Fábio Silva, Antônio Marcos e Sorriso; Riquelme e Juan. Técnico: Lucas Andrade

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Assistentes: Marcyano da Silva Vicente (MG) e Samuel Henrique Soares Silva (MG)

