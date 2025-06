Dirigente do Dínamo cita conversas do Flamengo por Carrascal: “Suspensas pelo Mundial’

Jorge Carrascal é um dos alvos do Flamengo para depois do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Após contratar Jorginho para a disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo tem outro alvo para a sequência da temporada. Trata-se do colombiano Jorge Carrascal, do Dínamo Moscou, para ser sombra de Arrascaeta. No entanto, de acordo com um dirigente do clube russo, as negociações estão congeladas em virtude do torneio da Fifa, nos Estados Unidos.

Dessa forma, o presidente do Conselho de Administração do Dínamo de Moscou, Dmitry Gafin, explicou que o interesse do Rubro-Negro persisti, mas as conversas estão paralisadas.

“Houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal. As negociações estão, atualmente, suspensas, por causa do Mundial de Clubes. Carrascal é jogador do Dínamo de Moscou. Seria antiético comentar os detalhes das negociações com o Flamengo”, comentou o dirigente, em entrevista ao jornal russo Sovsport.

Vale lembrar que o Flamengo formalizou uma proposta na casa de 12 milhões de euros (R$ 76,8 milhões), incluindo bônus por metas em contrato. Por outro lado, os russos pediram um valor um pouco superior, algo que incomodou o clube carioca. A diretoria rubro-negra acredita que eles usaram o torneio da Fifa para aumentar a pedida.

No entanto, internamente, há a confiança de concretizar o negócio na próxima janela, que abre no dia 10 de julho e se encerra no dia 2 de setembro. O jogador além de fazer a função de 10, também pode atuar pelo lado, com versatilidade.

Por fim, formados nas divisões de base do Millonarios, Carrascal defendeu as cores do Sevilla (não jogou pelo time principal) e Karpaty (Ucrânia). Em 2019, esteve no River Plate até se mudar de vez para a Rússia, primeiramente no CSKA e, em seguida, no Dínamo por 3,5 milhões de euros em 2023.