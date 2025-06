Histórico ruim deve fazer Roger reavaliar formação com três volantes no Inter

Opção do técnico Roger Machado em escalar meio de campo com três volantes não apresentou retrospecto positivo no quesito resultados - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O momento ruim do Inter no Campeonato Brasileiro deve influenciar o técnico Roger Machado a refletir sobre a insistência em uma decisão tática. No caso pela escalação com três volantes no meio de campo, que conta com retrospecto negativo. Afinal, nos últimos dez jogos, o comandante optou por usar tal esquema em seis compromissos. O problema é que a equipe gaúcha garantiu apenas uma vitória, além de um empate e quatro derrotas.

O único resultado positivo foi no duelo contra o Nacional pela fase de grupos da Libertadores, no Uruguai. Na ocasião, Bruno Henrique, Fernando e Thiago Maia foram os titulares. No compromisso contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, também utilizou a estrutura tática com três volantes e empatou. Já as derrotas ocorreram contra o Atlético Nacional, na Colômbia, pela Libertadores. Além de Corinthians, na Neo Química Arena, Botafogo, no Nilton Santos, e Atlético, na Arena MRV, todos pelo Brasileirão.

Enquanto na Libertadores, o Colorado demonstrou reação no momento de adversidade e conseguiu até assumir a primeira colocação do grupo, o cenário no Campeonato Brasileiro é totalmente diferente. Isso porque o time passa por um jejum de seis rodadas sem vitória na competição, sendo dois empates e quatro derrotas. O revés para o Galo, aliás, fez com que o Internacional entrasse na zona de rebaixamento. Portanto, ampliou o cenário incômodo para o período de paralisação na temporada.

Prioridades do Inter durante a parada dos compromissos

Os atletas ganharão um descanso de 15 dias. No caso, entre os dias 13 e 27 de junho. Após isso, o elenco entrará em uma espécie de mini pré-temporada. Em aproximadamente duas semanas, a comissão técnica implementará um processo de intensificação das partes física, tática e técnica. Afinal, o planejamento do Inter é que os jogadores retornem aos compromissos na segunda metade da temporada nas melhores condições.

Além disso, reforçar o elenco é outra prioridade. A preferência do Colorado será reforçar seu elenco com pelo menos um lateral, um volante e um atacante. Vale relembrar que o clube gaúcho anunciou um pré-acordo com Alan Benítez para a lateral direita. Ao mesmo tempo, o Inter precisará suportar o assédio de outros clubes e o risco de perder seus principais jogadores, como Vitão.

O primeiro embate do Inter na segunda parte da temporada será contra o Vitória, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ainda não tem uma definição de data, mas deve ocorrer entre os dias 12 ou 13 de julho.

