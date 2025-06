Galvão elogia Flamengo e acredita em vitória contra o Chelsea no Mundial

O Flamengo estreou no Mundial de Clubes com vitória: 2 a 0 no placar contra o Espérance, da Tunísia. Dessa forma, o narrador Galvão Bueno usou as redes sociais para elogiar a atuação do Rubro-Negro. Além disso, também afirmou que acredita em uma vitória do brasileiro contra o Chelsea.

“Bela estreia do Flamengo no Mundial de Clubes!! 2 a 0 no Espérance, da Tunísia! Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo! Pra dividir a liderança do grupo com o Chelsea! Na sexta, eles se enfrentam pela primeira colocação! Dá pra encarar? Eu acredito”, disse.

Com a vitória, o Rubro-Negro somou os primeiros três pontos na competição e assumiu a liderança do Grupo D com os mesmos três pontos do Chelsea. As equipes, portanto, se enfrentam na sexta-feira (20), às 22h (de Brasília), na Filadélfia, na briga pelo primeiro lugar na segunda rodada da fase de grupos.

Flamengo no Mundial

O Flamengo, portanto, venceu o Espérance por 2 a 0, gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, no jogo de estreia do Mundial de Clubes. A partida também marcou a estreia de Jorginho pelo Rubro-Negro, que começou como titular e deu assistência para o segundo gol da equipe carioca.

Nesta primeira fase do torneio, o Flamengo ainda vai enfrentar o Chelsea e Los Angeles FC em busca da se classificar para as oitavas de final. Caso consiga a vaga, o adversário do Rubro-Negro sai do Grupo C, que tem o Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City.

