Cano exalta futebol brasileiro após empate do Fluminense: ‘entre os melhores do mundo’

Germán Cano entrou no segundo tempo no empate de Fluminense x Dortmund - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC)

Apesar do “tropeço” em 0 a 0 contra o Borussia Dortmund nesta terça-feira (17/6), o Fluminense saiu com a moral lá em cima após jogar melhor do que os europeus na estreia dos times no Mundial de Clubes. E o atacante Germán Cano, que entrou no segundo tempo no lugar de Everaldo, falou à imprensa sobre a bela atuação tricolor. Ele exaltou a partida do Flu, mas lamentou o fato de a bola não ter entrado.

“Eu acho que o desempenho do time foi muito bom. Contra um grande rival, fisicamente muito forte, intensidade muito alta, grandes jogadores, então a gente controlou muito bem. Eu acho que a partida toda, praticamente tivemos a melhor possibilidade para fazer o gol. Infelizmente não conseguimos, mas temos que continuar trabalhando para melhorar e poder fazer o gol”, analisou.

Atacante do Fluminense exalta futebol brasileiro

Perguntado sobre a suposta distância de qualidade entre times brasileiros e europeus, Cano refutou a ideia. Para ele, aliás, a liga do Brasil se trata de uma das melhores do mundo.

“Eu acho que o futebol brasileiro está entre as melhores ligas do mundo. Sou muito sortudo de jogar na liga Brasileira, na Série A, com grandes jogadores. Está tudo muito competitivo. A gente não vê essa diferença de outros times europeus. Está todo muito equiparado. Se viu aqui dentro do campo. Entregamos tudo, cem por cento. Não conseguimos fazer gol, mas estamos muito felizes com a partida que a gente fez”, encerrou.

O Fluminense lidera o Grupo F junto do próprio Borussia Dortmund, com um ponto cada. Agora, o Tricolor se volta para o Ulsan (COR), no sábado (21/6), e encerra sua participação na fase de grupos na outra quarta (25), contra o Mamelodi Sundowns (RSA).

