Com febre, Mbappé não treina e vira dúvida no Real Madrid na estreia do Mundial

Nesta terça-feira (17), Mbappé não treinou com o Real Madrid. O atacante teve febre durante a noite de segunda-feira e ficou fora da atividade por decisão do departamento médico. O camisa 9 seguirá em observação antes do jogo inicial no torneio de clubes contra o Al-Hilal.

Na segunda (16), o camisa 9 participou normalmente do treino. Isso gerou preocupação entre os jogadores e também para o técnico Xabi Alonso. Segundo a imprensa espanhola, Mbappé foi atendido pela equipe médica e, por precaução, cancelou compromissos oficiais. Entre eles, a sessão de fotos da Fifa e um encontro com o presidente Florentino Pérez.

VEJA: Jornal afirma que Mundial pode ser recomeço de Vini Jr no Real Madrid

A expectativa é de que ele melhore nas próximas horas. No entanto, o clima quente pode atrapalhar a recuperação e aumentar a apreensão no clube. A comissão técnica teme escalar jogadores abaixo do ideal físico, principalmente por conta do desgaste mental e das condições adversas previstas para o horário da partida.

O Real Madrid estreia no Mundial nesta quarta-feira (18), contra o Al-Hilal. O Grupo H ainda conta com o Pachuca, do México, e o RB Salzburg.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.