Renato Gaúcho elogia atuação do Fluminense contra o Dortmund

Após o empate em 0 a 0 do Fluminense com o Borussia Dortmund, o técnico brasileiro Renato Gaúcho falou sobre a atuação tricolor no MetLife Stadium. Logo após o apito final nesta terça-feira (17/6), o comandante agradeceu o apoio massivo da torcida do Flu, que deu show em Nova Jersey e cantou do início ao fim.

Ele também lamentou o empate, já que o Fluminense criou as melhores oportunidades. Para Renato, no entanto, a atuação dá confiança para o restante do Mundial de Clubes.

“Agradecer (à torcida). Vieram em grande número, acima até da expectativa, nos incentivaram, deram um show hoje aqui. E eu acredito que estão tão satisfeitos quanto a gente, né? A equipe fez uma grande partida, merecia ter vencido até pelas situações que nós criamos. Mas o futebol é assim mesmo. O importante é que nós estreamos bem contra um adversário poderoso. E isso dá uma confiança ainda maior para o próximo jogo”, analisou.

Renato, então, seguiu, falando sobre o restante da competição. O técnico do Fluminense prefere enxergar “jogo a jogo”, revelando que só a partir desta quarta-feira (18/6) que vai pensar no Ulsan HD (COR), adversário de sábado (21/6), pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

“Tem que ir jogo a jogo. Hoje nós sabemos que era um jogo importante, um jogo difícil. Nós comportamos muito bem. E a partir de amanhã (quarta) agora a gente começa a pensar no nosso próximo adversário”, disse.

