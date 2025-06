Sondado por clubes da Europa, Kaio Jorge tem valor estipulado pelo Cruzeiro

O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, vive excelente fase na temporada e, por isso, desperta o interesse de clubes estrangeiros, entre eles, o Bayer Leverkusen, da Alemanha. A diretoria do time alemão já buscou informações sobre o jogador.

No entanto, o Cruzeiro não pretende liberar o atleta por menos de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões, na cotação atual). Durante a partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão, representantes do Leverkusen acompanharam de perto a atuação do atacante. Na ocasião, Kaio Jorge brilhou e marcou um gol na vitória por 2 a 1.

VEJA: Faça o K: artilheiro do Cruzeiro explica como criou comemoração

Além do Leverkusen, um clube da Premier League também monitora a possibilidade de apresentar uma proposta. Apesar do assédio, Kaio Jorge afirmou estar satisfeito com seu desempenho no futebol brasileiro, onde se tornou o principal nome ofensivo do Cruzeiro. Desde que chegou, há quase um ano, o atacante disputou 59 partidas, com 17 gols e quatro assistências. Na temporada atual, soma 10 gols — oito deles no Brasileirão, competição em que figura como vice-artilheiro.

Para contratar Kaio Jorge, a SAF do Cruzeiro, comandada pelo empresário Pedro Lourenço, investiu 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões). Revelado pelo Santos, o atacante teve passagem pela Juventus, da Itália, mas não se firmou no clube nem nos empréstimos subsequentes. De volta ao Brasil, reencontrou os gols e voltou a se destacar com boas atuações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.