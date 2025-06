Atlético-GO x Flamengo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo volta a campo para a disputa da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira (18), às 15h, para enfrentar o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A equipe rubro-negra está na oitava posição, com 20 pontos, mesmo número do Vasco, na nona colocação. Do outro lado, o Dragão amarga a lanterna da competição, com apenas nove pontos até o momento.

Onde assistir

A partida entre Atlético-GO e Flamengo, pela 14ª rodada do Brasileirão Sub-20, aliás, terá a transmissão da Flamengo TV.

Como chega o Atlético-GO

O Atlético-GO tenta sair da última colocação. Foram duas vitórias, três empates e oito derrotas. O clube, aliás, acumula três derrotas consecutivas. No entanto, se vencer dentro de casa, pode ao menos deixar a última colocação e seguir na luta pela permanência na primeira divisão do Sub-20. Yuri e Cauã, afinal, são as esperanças de gol da equipe.

Como chega o Flamengo

Por sua vez, o Flamengo tentará a reabilitação após perder por 2 a 1 pelo Corinthians, em casa, na partida anterior. O técnico Nuno Campos dirigiu a última atividade antes da partida, na manhã desta terça-feira (17), no CT George Helal. O atacante Shola está de volta após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O duelo contra o adversário goiano, aliás, tem caráter decisivo para o Fla, que precisa vencer para se manter na zona de classificação, já que ocupa o oitavo lugar, exatamente o último que dá vaga para as quartas de final da competição. Dependendo dos demais resultados, o Rubro-Negro, portanto, pode até subir na tabela.

ATLÉTICO-GO x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 14ª rodada

Data-Hora: 18/06/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Martins; Lira, Ivan, Pimenta e Jonathan; Macedo, Pérez e Pepê; Antônio, Yuri e Cauã. Técnico: Lucas Zanella.

FLAMENGO: Lucas Furtado; Wanderson, Da Mata, Iago e Daniel Sales; Fabiano, Rayan, Jorge Mora e Guilherme; Pedro Leão e Shola. Técnico: Nuno Campos.

Árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)

Assistentes: Ricardo de Almeida Prado (GO) e Michele Alves Caixeta (GO)

